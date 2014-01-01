روحاني يهدد ترامب: اما البقاء في الاتفاق النووي وإلا "ستواجه عواقب وخيمة"!

جهينة نيوز

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بـ"عواقب وخيمة"، حال انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء: "أقول للذين في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فإن الحكومة الإيرانية سترد بحزم".

وأضاف "إذا كان أي شخص يخون الصفقة، فعليهم أن يعلموا أنهم سيواجهون عواقب وخيمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستخرج من الاتفاق النووي مع إيران، إذا لم توافق فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على "تغييرات جوهرية". وهاجم ترامب، مراراً الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.

الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.