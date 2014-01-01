الذهب يرتفع والطلب على الملاذات الآمنة يبدأ بالانحسار

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 10:37 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الذهب يرتفع والطلب على الملاذات الآمنة يبدأ بالانحسار

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1327.20 دولار للأوقية (الأونصة). لا يبعد ذلك عن مستوى 1321.81 دولار المسجل يوم الاثنين وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من ابريل نيسان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1329.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 985.35 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 918 دولارا.

وارتفعت الفضة أكثر من واحد بالمئة إلى 16.71 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.


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