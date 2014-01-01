وزير النفط: مليار ليرة دعم يومي للمشتقات وتطبيق البطاقة الذكية وفّر 17 مليار ليرة

جهينة نيوز

كشف وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم لصحيفة «الوطن» أنّ الحكومة تقدّم دعماً في صباح كل يوم مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية، لافتاً إلى أنّه مع التطبيق الذكي من المحتمل مستقبلاً التوسع في شرائح الدعم ليكون الدعم موجهاً إلى مستحقيه من المواطنين فيما يتعلق بالمحروقات.

واكد أنّ وزارة النفط عملت في مشروع البطاقة الذكية عبر ثلاث مراحل أولها في 1/7/2014 حيث تم إطلاق مشروع البطاقة الذكية للآليات الحكومية، وحتى الآن وصل عدد الآليات التي تعمل عليها إلى ما يقرب من 47500 آلية حكومية، تعود إلى 1200 جهة حكومية.

وأشار الوزير غانم إلى وجود 139 محطة وقود مؤتمتة في سورية، إضافة إلى وجود 50 محطة استهلاك ذاتي مؤتمتة أيضاً منها 10 محطات لوزارة الداخلية، موضحاً أنّه منذ تطبيق مشروع البطاقة الذكية حتى تاريخه وفّرت الوزارة ما يقرب من 10 مليارات ليرة سورية من السعر الحقيقي لمادة البنزين، إضافة إلى ما يزيد على 7 مليارات على سعر مادة المازوت (أي بمجموع 17 مليار ليرة).

ونوه بأنّ وزارة النفط تعمل حالياً على تأمين ضبط حركة الصهاريج من خلال تفعيل خدمة «GPS» التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع مركز البحوث العلمية، لافتاً إلى أنّ المرحلة الثانية كانت لإطلاق المشروع في محافظة السويداء عام 2016 للآليات حيث يوجد ما يقرب من 72 ألف آلية مؤتمتة تعمل على المازوت والبنزين و105 محطات وقود مؤتمتة.

أمّا المرحلة الثالثة فكانت للعائلات في منطقة القدموس وتم البدء بتوزيع البطاقات للعائلات حيث وصل عددها إلى 80700 بطاقة، أمّا في دمشق فقد تم تسليم أكثر من 200 ألف بطاقة من أصل 260 ألف بطاقة متوقع تسليمها، وفي اللاذقية ما يقرب من 2000 بطاقة. كاشفاً عن أنّه في بداية تشرين الأول من هذا العام سيتم تطبيق البطاقة الذكية للعائلات في جميع المحافظات ولكل العائلات حيث ستقوم باستلام مادة المازوت للتدفئة، مشيراً إلى أنّه منتصف شهر حزيران القادم سيتم إطلاق خمس محطات للآليات الخاصة في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية مع التوسع.