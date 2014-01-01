محمد صلاح يوجه رسالة لمعجبيه

جهينة نيوز

وجه الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رسالة إلى معجبيه، بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، مساء أمس الأحد، بعد المستوى الرائع مع فريقه "الريدز" وتسجيله لـ 31 هدفا في البريميرليغ.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "شكرًا لكل الناس على الرسائل الجميلة منذ أمس، سعيد جدًا باهتمامكم المتواصل، ودائمًا سند لبعض، وأعتذر على عدم الرد نظرًا لكثرة الرسائل".

وكان محمد صلاح تفوق على الخماسي كيفين دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا، ثلاثي مانشستر سيتي وهاري كين، مهاجم توتنهام وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي من روما، مقابل 50 مليون يورو.

وأصبح "الفرعون"، سابع لاعب في تاريخ "الريدز"، يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رياض محرز.