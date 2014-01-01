مقتل 18 في حريق بصالة حفلات موسيقية بالصين والقبض على المشتبه به

جهينة نيوز

ذكرت الشرطة في جنوب الصين اليوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على رجل يشتبه بأنه أشعل حريقا في صالة لحفلات الكاريوكي مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، وذلك بعد قليل من عرض السلطات مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى الكشف عنه.

وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع ويبو، النظير الصيني لتويتر، إن الحريق شب بعد منتصف الليل مباشرة في مبنى مكون من ثلاثة طوابق بمدينة تشينغيوان في إقليم قوانغدونغ، مضيفة أن خمسة أشخاص أصيبوا.

وتحقق الشرطة في الحادث على أنه إحراق متعمد، وقالت إنها ألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما، ولقبه ليو، في قرية قريبة.

وكتبت الشرطة على ويبو تقول ”تم بنجاح القبض على ... ليو تشونلو المشتبه به في واقعة الإحراق المتعمد“.

وعرضت السلطات مكافأة قدرها 200 ألف يوان (31676 دولار) لمن يقدم معلومات تقود للقبض على الجاني.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى شرطة تشينغيوان للحصول على تعليق عبر الهاتف.

وذكر تلفزيون الصين المركزي في منشور على ويبو أن الرجل سد المدخل الوحيد لصالة الكاريوكي التابعة لتلفزيون (كيه.تي.في)، الذي يبث هذا النوع من الحفلات الموسيقية التفاعلية، بدراجة نارية قبل أن يشعل الحريق. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أصيب بجروح في خصره.

ولدى الصين سجل ضعيف في مجال السلامة فيما يتعلق بقواعد البناء.