تحديد هوية المشتبه به في حادث الدهس بتورونتو

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 09:57 | مجتمع, حوادث

تحديد هوية المشتبه به في حادث الدهس بتورونتو

جهينة نيوز

قال مسؤولون حكوميون في كندا، اليوم الثلاثاء، أن مرتكب حادث الدهس في مدينة تورونتو، يدعى أليك ميناسيان ويبلغ من العمر 25 عاما، مشيرين إلى عدم وجود أي علاقة تجمعه بأي جماعة إرهابية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن المشتبه به في هجوم السيارة الفان الذي أودى بحياة تسعة أشخاص وأصاب 16 آخرين هو أليك ميناسيان ويبلغ من العمر 25 عاما، حسبما نقلت رويترز.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين حكوميين قولهم:

إن المشتبه به ليس له علاقة بأي جماعة إرهابية منظمة.

وكانت الشرطة ومصادر طبية أفادت بأن سائق سيارة فان بيضاء دهس حشدا في شمال تورونتو، وقالت الشرطة إن السائق محتجز.


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