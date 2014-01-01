مقتل عسكريين اثنين بسقوط طائرة عسكرية في تونس

جهينة نيوز

أفادت وكالة أنباء "تونس إفريقيا" بأن عسكريين لقيا مصرعهما، مساء أمس الاثنين، إثر حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية في المنطقة المتاخمة للقاعدة الجوية العسكرية بولاية صفاقس التونسية.

ونقلت الوكالة عن عادل الخبثاني، والي الجهة الذي كان متواجدا في مكان الحادثة، قوله، بأن "الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية".

يذكر أن حدث تبادل لإطلاق النار وقع، بين مجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، الأربعاء 5 أبريل/نيسان، وإحدى الفرق العسكرية العاملة على الحدود التونسية الليبية، بحسب ما أكده مصدر أمني لصحيفة "الشروق" التونسية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن المواجهات أسفرت عن إيقاف 4 مهربين تونسيين، بينما تحصن البقية بالفرار على متن سيارتين رباعيتي الدفع وعادوا إلى ليبيا.

وأوضح أن الدورية العسكرية ردت باستعمال النار ضد المجموعة المسلحة التي كانت تتولى تأمين التهريب، وهو ما نتج عنه اشتعال شاحنة صهريج و8 شاحنات محملة بالمحروقات دون تسجيل خسائر في الأرواح.