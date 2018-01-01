أبراج يوم الثلاثاء 2018/4/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٥/ ٤: شخصية متوازنة رغم ميله للاستبداد برايه يمكنه لعب دور المصلح دائما، شكله جذاب وملفت، قادر على تجميل كل ما حوله، طبيعته فينوسية نسبة الى كوكب فينوس لانه مرتبط فيه، عنده حس الجمال يعرف كيف يستميل الاشخاص الأذكياء، متجدد، تعلق السنة على الشركات من ميراث او تركات، لا تلجأ للقضاء لانك تحل مشاكلك مع العائلة ضمن الاطر المعتادة، تفاهم ومشورة، شراكة قائمة بينك وبين آخرين في نهاية السنة، تشعر بفرصة ارتباط لمن وضعه يسمح، متفهم وديبلوماسي في النصف الثاني من السنة، اعمال كبيرة تتمحور على تدعيم مكانة جديدة تاخذ فيها مناصب، ممنوع الاقصير تجاه الشريك، المجال العملي جيد لكن انتبه للوضع الصحي

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: بصورة عامة انت إيجابي، نهارك يبعث على التفاؤل والامل، الحظ لا يتخلى عنك لا عاطفيا ولا ماليا، بإمكانك قضاء وقت جميل مع الاحبة يسوده الهدوء والسلام، تغييرات تحصل مساء، اخبار اولاد لكن مساء تتوتر او التزام مهني او غضب وتعصيب بسبب قصة عائلية او تنقل او تراكم اعمال، تشعر بالضيق لذا الجأ للطبيعة لتزهو وتزدهر لا تسمح للعواصف ان تذبلك كوردة

الثور: مشغول بمشاغل عقارية عائلية بعض المشاغل تحيرك، المهم ان تميز وتكسب على صعيد امورك العائلية، تدخل دوامة صراع نفسي، تحتك احتكاك مباشر، حاول ان تسترخي وتعطي جسمك الوقت الكافي لتجديد الحيوية، بانتقال القمر للعذراء تتألق وتهتم بمنظرك الخارجي، قوة وطاقة يدور دولاب الحظ لك

الجوزاء: اخبار سعيدة تتعلق بالوضع المادي وتتعرف على أشخاص جدد بحدسك وحيويتك ناجح ومتفائل نهار للسفر تعيش كما يحلو لك تعرف حدود الخط الاحمر وتعزز علاقتك مع جيرانك ومع الاخوة، اندفاع مجدد إلى ميدان عائلتك، يسهل عليك أخذ قسط من الراحة، ضغوطات في المساء ارهاق وتعب جسدي، انتبه من القلق، حيويتك يصيبها الفتور بسبب قلق او توتر لان القمر ضمن مربعك، مطالبك الشخصية فيها تعطيل

السرطان: فترة ذاخرة بالتجارب المفيدة والقيمة لمستقبلك، تتبع عدد من الامور مثل بناء اطار حياتك كما يحلو لك على صعيد الامور المالية، لا تقف مكتوف اليدين الدنيا بخير، مساء انجازات ونشاطات ومشاغل، موهبة جديدة تعرف كيف تنجح وكيف تجمع ثروة، وتستطيع الخروج من اي مأزق مهما كان صعب

الأسد: القمر ببرجك، انت نجم روحك عالية نافع بكل الطرق تأثيراتك إيجابية تشحنك بالقوة والصبر من أجل اهدافك التي تناضل في سبيلها، لا تهمل حياتك الخاصة على حساب حياتك المهنية، امور تتعلق بالمال مساء تبني اطار حياتك من جديد أهداف جديدة ومدروسة تعود عليك بالنفع

العذراء: يعمل لك القمر خيبات أمل بوجوده في الأسد، يظهر عليك الشرود، عندك حزن لكن خذ الامور ببساطة العمل السهل أفضل لك، استهلاك الصحة هو من اتعبك لا تهمل حياتك الخاصة اعرف رغباتك جيدا، القلوب بانتظار كلمة منك مساء بسبب وصول القمر لبرجك، طاقة ونشاط وتستفيد من حمية المساء، انطلاقة جديدة

الميزان: نهارك صالح للعلاقات الاجتماعية، الجو العاطفي

جيد يساعدك ان تكون منفتحا ومتسامحا، دعوات عديدة من جهات مقربة او رسمية، حضور مناسبات لقاءات معرفة جديدة او قديمة وقد تجد شخص انقطعت صلتك به فجأة بوجهك، بانتقال القمر لبرج العذراء فترة غير مريحة على صعيد عاطفي، تلطف الاجواء تقرب وجهات نظر لكن تصطدم بعناد الطرف الآخر، اعباء ثقيلة بأوقات حرجة لكن قابل الاحبة بحنان، استند لحدسك لاختبار صدق مشاعرك تجنب الوقوع في فخ الاحداث والاحكام المتسرعة

العقرب: كن حريصا على متابعة أعمالك وتجنب الاختلاط مع الآخرين، الحل الأنسب هو ان تحل مشاكلك وتأخذ خطوات للأمام وكن حيادي، متاعب على صعيد انحناء امام العاصفة وهي سلطة الأب او سلطة المسؤولين، النشاط والأمل من جديد لتكون على بر الامان مساء، دعوات وتجمع من جديد مع احتمال حل مشاكلك الصعبة والنادرة، مساء للحياة الاجتماعية

القوس: اخبار مفرحة لعائلتك حركة وتنقل وتسعى لرحلة استجمام او زيارة لاماكن بعيدة، مأزق حرج يدعمك فيه احد من محيطك عن طريق اتصال، نهار انتشار وتنشغل بتخليص معاملات واوراق، دعوات توجه لك من اشخاص ذوي مناصب رفيعة او مسؤولين او غرباء، او تستسلم للتعب مساء

الجدي: في هذة الفترة تحاول التقرب من الاخرين وتحاول تغير بعض تصرفاتك وتعابيرك مع الاخرين هناك زيارات من اجل امور مالية او توفير لاتشتت طاقتك يجب ان ترتب امورك المالية، بعض المعارضين يتدخلون لاحراجك كن دبلوماسيا للحصول على المال من تعويض او شركة في الليل والنهار بانتقال القمر الى العذراء هناك فرصة لتكون افضل او تفتح دفاتر قديمة ممكن ان تستفيد من الوضع الفلكي الملائم لعواطفك لتتقرب من الناس ممكن سفراو اوراق او استقبال اشخاص خارج البلد ممكن ان تسمع اخبار جيدة يعني تسيطر وتعيش مرحلة حاسمة فيها العديد من المغامرات

الدلو: في هذة الفترة تثير الاعجاب لدى افراد الجنس الاخر فأنت شخص مرغوب هذة الفترة تلبي دعوة على صعيد الشركاء يجب ان تكون واعي ومتيقظ لما يدور حولك بتيارات متناقضة ممكن ان تقع ببعض التعقيدات في العمل على صعيد الشراكة، عرقلة تاجيل او فتح صفحة تحتوي بعض التاجيلات يفضل ان تصطحب الشريك في أحدى جولاتك اليوم حظ افضل في المساء والمصالحات وتحافظ على حقوقك ويمكن ان تتخلص من شيئ يزعجك كزيارة طبيب او عوارض تضخم صحي فالوضغ الصحي هو الصعب مساء ممكن ان يكون لاحد اقاربك او مرافقة مريض انتبه لاموالك من الفواتير وان يتعدى مصروفك الوضع المعتاد

الحوت: تنشغل بأمور عديدة على صعيد النشاط، تتعاطى مع العديد من الأشخاص المختلفين، تتواجد بأكثر من مرحلة وضعيات جديدة تضطر للتعامل معها ادارتها فعالة، تشعر بالقلق من تحليل الامور من قبل الآخرين، الالتزام ضروري للشعور بقوة اكبر، بانتقال القمر للعذراء مساء يكون عندك شراكة والقمر ضمن مربعك تتعامل بطيبة خاطر مع شركائك، تضعف معنوياتك بسبب عرقلة او تأجيل