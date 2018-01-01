ترامب يكشف ان قرابة مليوني امريكي توقفوا عن استلام المعونات الغذائية

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الأمريكيين عادوا إلى العمل.

وأضاف الرئيس الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أنه منذ يناير/ كانون الثاني 2017 انخفض عدد الأشخاص الذين يستخدمون قسائم الطعام (المعونات الغذائية) بمقدار 1,9 مليون شخص.

وقال الرئيس "الأمريكان عادوا إلى العمل أخيرا".

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع، في يناير الماضي إلى أدنى مستوى خلال 45 عاما.

و كانت ترامب قد تعهد بما يسمى حلب البقرة الحلوب في إشارة للسعودية و ارغامها على الدفع مقابل حمايتها و تأمين فرص عمل للامريكيين و قد وقع عقود مع المملكة السعودية خلال توليه السلطة بما يقارب من الف مليار دولار أكثر من نصفها خلال زيارته الى الرياض.