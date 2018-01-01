شاهد كيف تشبث طفل بوالده الشهيد في مجرزة العدوان السعودي على حفل زفاف باليمن

الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 23:39 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

شاهد كيف تشبث طفل بوالده الشهيد في مجرزة العدوان السعودي على حفل زفاف باليمن


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