الحرب الخفية.. والقاعدة الجوية الأمريكية "201" في النيجر!

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "The New York Times" أن الولايات المتحدة أكملت بناء نحو نصف القاعدة الجوية "201" في منطقة قاحلة بالنيجر.

وكشفت الصحيفة الأميركية أن المئات من أفراد سلاح الجو يعملون بشكل محموم لإكمال هذه القاعدة المخصصة للطائرات من دون طيار والتي تبلغ تكلفتها 110 مليون دولار.

وعند الانتهاء من بناء هذه القاعدة في الأشهر المقبلة ستستخدم لملاحقة وضرب "المتطرفين" في عمق غرب وشمال إفريقيا (حسب الصحيفة).

وكشفت الصحيفة أن وحدات أميركية تقوم بتدريب قوات النيجر بالقرب من مدرج القاعدة المنجز على مكافحة الإرهاب واتقاء كمائن الأعداء على شاكلة الكمين الذي أودى بحياة أربعة جنود أميركيين الخريف الماضي بالقرب من الحدود مع مالي.

ولفتت إلى أن البنتاغون ضاعف في السنوات القليلة الماضية عدد القوات الأميركية في هذا البلد الإفريقي إلى 800 جندي، لمحاربة تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وجماعات متطرفة أخرى، بحسب الصحيفة.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الجيش الأميركي في ظل إدارة ترامب، يسعى إلى حجب نطاق العمليات الواسع في إفريقيا، مشيرة إلى أن ذلك ظهر الشهر الماضي عند الكشف عن تنفيذ الولايات المتحدة أربع غارات جوية في ليبيا في الفترة من سبتمبر إلى يناير، ولم يتم الإعلان عنها في وقتها.

وأشارت في هذا السياق إلى أن ما لا يقل عن 10 هجمات تعرضت لها القوات الأميركية في غرب إفريقيا بين عامي 2015 - 2017 لم يتم الإبلاغ عنها سابقا.

ورأت الصحيفة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد ستة أشهر من الهجوم المميت قرب الحدود بين النيجر ومالي، تقف في مفترق طرق حاسم في "الحملة العالمية ضد الإرهاب".

كما انتشرت شائعات تقول إن عشرات الشاحنات تدخل وتخرج كل يوم من البوابات الأمامية المحصنة بشدة سارقة كميات كبيرة من اليورانيوم الذي تشتهر به المنطقة.

مدينة أغاديز تقع على طريق يستخدم منذ قرون من قبل المهربين والمهاجرين وقوافل الجمال، ويقطن المدينة 125 ألف شخص، وتبعد عن منطقة تونغو تونغو التي قتل فيها 4 جنود أمريكيين الخريف الماضي أكثر من 450 ميلا، إلا أن هذه المنطقة أيضا تعرضت لهجمات المتشددين، حيث شنوا عام 2013 هجمات انتحارية على مجمع عسكري لجيش النيجر في المدينة، وعلى شركة فرنسية تعمل في مجال التنقيب عن اليورانيوم في بلدة "أرليت" القريبة.

المسؤولون الأميركيون قرروا نقل عمليات الطائرات من دون طيار إلى خارج مدينة أغاديز، المنطقة الأقرب إلى طرق التهريب الصحراوية التي يستخدمها المتطرفون لنقل الأسلحة والمقاتلين من ليبيا إلى شمال مالي.

وبدأت أعمال بناء مدرج قاعدة 201 صيف عام 2016، فيما أعطت حكومة النيجر موافقتها على بناء هذه القاعدة عام 2014.

وفي نوفمبر الماضي، أي بعد شهر من الكمين القاتل، منحت حكومة النيجر وزارة الدفاع الأميركية الإذن باستخدام الطائرات من دون طيار انطلاقا من نيامي.