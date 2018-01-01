فيديو .. مشاهد للحظة اغتيال رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن صالح الصماد

الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 22:41 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

مشاهد جوية للحظة اغتيال صالح الصماد عبر غارة جوية


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