موسكو: تسليم منظومة “إس–300” إلى سورية لا يخضع لأي قيود دولية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موضوع تسليم منظومات الدفاع الجوي “إس – 300” إلى سورية لا يخضع لأي قيود دولية وهو أمر يتم بالتوافق بين البلدين.

وأعلن مسؤول منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف أن بلاده لم توقع أية اتفاقيات دولية تقيدها فيما يخص توريد الأسلحة الدفاعية إلى سورية.

وأضاف يرماكوف: “في كل الأحوال يجري اتخاذ القرارات بشأن مثل هذه المسائل على مستوى قيادة الدولة، وهذا ما سيتم الإعلان عنه بشكل مناسب”.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق من اليوم أن موسكو لم تتخذ بعد قرار بشان توريد المنظومة الدفاعية إلى سورية، وقال: “ننتظر القرارات التي ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلين عن سورية، من المؤكد أنه لا توجد أسرار وكل شيء سيتم الإعلان عنه”.