مدرب نيوكاسل: لن أصنع المعجزات كل عام

جهينة نيوز:

قال رافائيل بنيتز، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إنه ليس بوسعه صنع "المعجزات" كل عام، وإنه بحاجة للاعبين رهن إشارته يمكنهم المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفوز المفاجئ 2-1 على أرسنال مطلع الأسبوع الحالي هو رابع انتصار على التوالي للفريق في البريميرليغ هذا الموسم، وهو ما دفع بالفريق للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وأضاف المدرب الإسباني، الذي سيتولى المهمة في المباراة رقم 100 له مع نيوكاسل، عندما يتوجه للقاء إيفرتون في وقت لاحق الاثنين، أن هناك حاجة للاستثمار في التشكيلة لضمان ابتعاد الفريق عن صراعات الهبوط كل عام.

ونقلت "رويترز" عن بنيتز قوله "لا يمكنني صنع المعجزات كل عام. يجب أن تمتلك الأدوات التي تضمن لك القيام بمهمتك".

واستطرد "أحب الفوز وأريد الانتصار في المباريات ونيل الألقاب. وأضاف "أريد أن تكون لدي القدرة على المنافسة، وإذا ما أردت أن تنافس في الدوري الانجليزي الممتاز، أو في هذا السوق لذا فان عليك المنافسة في كل شيء.