تقرير يكشف عن علاقة المخابرات البريطانية بـ بي بي سي

جهينة نيوز

على مدى عقود أنكرت هئية الاذاعه البريطانية بي بي سي تدخل جهاز الاستخبارات البريطاني " MI5" في عملية إختيار الموظفين و في عمل هذه الهيئة و لكن تبين أن تدخل هذا الجهاز بدأ منذ نشأة الهيئة البريطانية لدرجة أنه يمنع توظيف أصحاب الأفكار اليسارية و العمالية.

و بحسب تقرير نشر مؤخراً فإنه في مطلع العام 1933 بدأ المدير التنفيذي للـ بي بي سي كول آلان دوناي بعقد إجتماعات لتبادل المعلومات مع مدير الإستخبارات البريطانية السير فيرنون كيل في شقة الأول في منطقة تراس ايتون في تشيلسي, و كانت إجتماعت غير رسمية لمدة عامين قبل أن تصبح إجتماعات رسمية تعقد بشكل دوري و جرى اتفاق على فحص خلفيات كل متقدم لوظيفة في الهيئة البريطانية و قد تم وصف كل شخص له ميول يسارية بأنه مخرب, و التعاون شمل كذلك الترقيات الوظيفية.

و كذلك شمل التعاون بين المخابرات البريطانية و هيئة الإذاعه البريطانية تقييم العاملين و طرد كل من يطالب بعدالة إجتماعية أو له اي نوع من الميول اليسارية كتأييد نقابات العمال و ما شابه.

و يذكر أن الـ بي بي سي كانت تتهم إعلام حكومات العالم الثالث بأنه إعلام موجه ولا حرية فيه و خاضع لسلطة الأجهزة الأمنية ليتبين أن هذه المحطة هي من أحد أكبر وسائل الإعلام المسيس و أكثر من ذلك متحييز لدرجة رفض وجود صاحب ميول يسارية في العمل رغم ان وجوده لا يغير من طبيعه عمل هذه الهيئة.