وسائل إعلام ترجح استقالة ماي في الشهر المقبل

جهينة نيوز

اعتبرت وسائل إعلام أن التصويت على تعديل مشروع القانون الحكومي المتعلق بالتجارة ممكن أن يشكل تهديدا خطيرا على حياة ماي السياسية.

من الممكن أن تقدم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في الشهر المقبل إذا خسرت الأصوات الرئيسية في "بريكست"، كما ذكرت صحيفة "mirror".

وسيقوم النواب في الشهر المقبل بالتصويت على تعديل مشروع قانون الحكومة على التجارة للحفاظ على الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي، وقد وقع هذه الوثيقة 10 نواب محافظين.

وهذا التصويت سيشكل تهديدا حقيقيا على حياة رئيسة الوزراء في حال هزيمتها، ومن غير الواضح إذا كانت الهزيمة ستؤدي إلى استقالة ماي.