عبر منصة أمريكية داعش يتوعد الانتخابات العراقية و هذه الدول

جهينة نيوز

أرسل تنظيم داعش الارهابي عدة تهديدات مساء الأحد، في كلمة صوتية لمتحدث بإسمه "أبو الحسن المهاجر"، بثتها مؤسسة "الفرقان" عبر منصة تويتر الأمريكية التي تحمي مكان وجود عناصر داعش مثلما يحمي الغرب إتصالات داعش بالأنترنيت عبر الأقمار الصناعية الأمريكية و الآوروبية.

وفي ظهوره جديد للمهاجر و ذلك بعد أن توعد داعش بمفاجئة قريبة دفعت البعض للتوقع ان البغدادي سيتلوا البيان خطب المهاجر بكلمة امتدت نحو 48 دقيقة، وحملت عنوان "فبهداهم اقتده"، هدد بمواصلة الحرب ضد الجيش المصري في سيناء، وضد السعودية، واصفا ولي العهد محمد بن سلمان بـ"السفيه".

التهديد الأكبر في كلمة "المهاجر" جاء للحكومة العراقية، ودعا المهاجر عناصر التنظيم إلى استهداف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم التفريق بين المرشحين أو الناخبين، قائلا إن حكمهم سواء، ويجب قتلهم دون استثناء.

كما طالب المهاجر من عناصره استهداف جميع رجال الدين السنة والشيعة الذين دعوا للمشاركة في الانتخابات، إضافة إلى استهداف رؤوس العشائر، ووسائل الإعلام.

وقال المهاجر إن تنظيم الدولة لا يزال متواجد في سوريا، والعراق، ومصر، وليبيا، واليمن، وأفغانستان، وغربي إفريقيا.

ولم يعلق "المهاجر" على مصير قائد التنظيم أبي بكر البغدادي، أو على مئات العناصر الذين وقعوا بقبضة القوات العراقية، و السورية مما يؤكد فرضية مقتل البغدادي بغارة روسية في الرقة.

وطالب المهاجر من عناصر التنظيم شن هجمات مضاعفة في إيران، وروسيا، تحديدا، للرد على ما تفعله قواتهم في سوريا، والعراق، وفق قوله.

وزعم "أبو الحسن المهاجر" أن تنظيم الدولة وبرغم هزائمه المتتالية وانحسار مناطق نفوذه، إلا أن قوته لم تضعف، ويسير بحسب الخطة التي رسمها قادته.