محمد صلاح يُفرح شيرين عبد الوهاب الحزينة

جهينة نيوز:

أعربت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن فرحتها الكبيرة بالرغم من حزنها على وفاة والدها بالانجاز المتميز للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح .

وهنأت شيرين محمد صلاح، بنيله لقب "أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لعام 2017/ 2018"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وغردت شيرين عبد الوهاب لمحمد صلاح: "ألف مبروك يا أبو مكة! جائزة أفضل لاعب هي اللي تستحقك مش إنت اللي تستحق الجائزة، إنت فخر لكل شاب مصري".

وتوج لاعب نادي ليفربول الإنكليزي،المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، متقدما على لاعبين كبار، من أمثال لاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا كيفن دي بروين، وليوري ساني لاعب منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي، بالإضافة للإسبانيين ديفيد سيلفا ودافيد دي خيا.