اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة لمصور صحفي متهم بالارهاب

جهينة نيوز:

بعد تحذير من الخارجية المصرية لمنظمة اليونسكو بالا تمنح جائزة جييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة للمصور الصحفي شوكان المتهم بقضايا ارهابية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الاثنين منحه الجائزة

وقالت اليونسكو في بيان بموقعها الرسمي على الإنترنت إنها منحت الجائزة للمصور محمود أبو زيد الشهير باسم شوكان ”الذي ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ميدان رابعة العدوية في القاهرة وأودع السجن منذ 14 آب 2013

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد إن شوكان ”متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة“.

واعتبرت الوزارة منح شوكان الجائزة تسييسا لمنظمة اليونسكو وخروجا على الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وجاء في بيان عن ماري ريسا رئيسة لجنة التحكيم قولها ”اختيار محمود أبو زيد يشيد بشجاعته ونضاله والتزامه بحرية التعبير" على حد تعبيرها

تبلغ قيمة الجائزة 25 ألف دولار وهي تشتق اسمها من الصحفي الكولومبي جييرمو كانو إيسازا الذي اغتيل أمام مقر صحيفته في بوجوتا يوم 17 كانون الأول 1986