انتخاب رئيس جديد للباراغوي من اصل لبناني

جهينة نيوز

فاز مرشح اليمين ماريو بينيتيز في الإنتخابات الرئاسية التي جرت امس الأحد في ​الباراغواي​، ممّا يضمن استمرار هيمنة "حزب كولورادو" الذي يحكم البلاد منذ 1947 بلا انقطاع تقريبًا. والمفاجأة هي أنّ ماريو، ووالده يدعى ماريو عبدو أيضًا، من أصل لبناني.

وأعلن رئيس المحكمة الإنتخابية خايمي بيستارد عن ان "ماريو عبدو بينيتيز"، فاز بـ46,49 بالمئة من الأصوات مقابل 42,72 بالمئة لخصمه إيفرين أليغري المدعوم من تحالف اليسار الوسط.

وقد استقبل مؤيّدو "حزب كولورادو" النتيجة بإطلاق المفرقعات الناريّة واحتشد الآلاف في شوارع العاصمة الباراغويّة، للإحتفال بالرئيس الجديد على وقع الموسيقى الصاخبة.

والجدير ذكره أنّ والد "ماريو" كان سكرتيرًا شخصيًا للرئيس السابق ألفريدو سترويسنر، والذي أدار الباراغواي بيد من حديد من العام 1954 حتى 1989. اما الرئيس الجديد فقد درسَ التسويق في ​الولايات المتحدة​، وعُرف بلقب "ماريتو"، وعدَ بإصلاح النظام القضائي وباتباع السياسة الإقتصادية التي انتهجها الرئيس الأسبق