المعارضة السورية": واشنطن غير قادرة على تحمل عواقب انسحابها من المنطقة

جهينة نيوز:

قال رئيس هيئة التفاوض بما يسمى "المعارضة السورية" ، نصر الحريري، إن الولايات المتحدة لا تقدر على تحمل عواقب الانسحاب من سوريا، حيث إنها لم تحقق بعد أيا من أهدافها في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحريري قوله: "أنا باعتقادي الشخصي، أمريكا غير قادرة على سحب مقاتليها في سوريا"، مؤكدا أن تنظيم "داعش" لم ينته بعد.

وأوضح الحريري أنه إذا لم تتم معالجة الأسباب، التي أدت إلى ظهور تنظيم "داعش"، فإن "الانتصارات ستكون مؤقتة مثل الكثبان الرملية المتحركة، بتختفي هون، لكن بتطلع في مكان آخر"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا هاما في محاربة التنظيم.

وتابع قائلا إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة السورية هي "التوصل لحل سياسي يؤدي لاستبدال الأسد لأنه يهتم فقط بالحلول العسكرية". وأضاف أن "الحل السياسي سيكون ممكنا فقط إذا كان لدى الولايات المتحدة وروسيا تصميم جاد للتوصل إليه".

وباعتقاد الحريري: "لن تستطيع روسيا أن تسيطر عسكريا على الأراضي السورية، والمسألة السورية هي أعقد، بشكل كبير جدا، من موضوع توسيع نفوذ عسكري أو تحقيق مكتسبات عسكرية".

وقال الحريري إنه يعتقد أن "السعودية ودولا عربية أخرى لا تزال تريد حلا سياسيا، وأنها توقفت عن تقديم دعم عسكري لمقاتلي "المعارضة" بسبب السياسة الأمريكية".

وأكد على أن "الدعم العسكري توقف بنهاية السنة الماضية، ليس بقرار سعودي أو تركي أو أردني... الدعم العسكري صار بقرار دولي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن قي مطلع هذا الشهر أنه يرغب في إعادة قواته إلى بلدهم قريبا، لكنه وافق بعد ذلك على أن عليهم البقاء وقتا أطول قليلا، بعدما قال مستشاروه إن وجود هذه القوات مطلوب لمنع نهوض تنظيم "داعش" مجددا، ولمنع إيران من تعزيز حضورها في سوريا.

المصدر: رويترز