لافروف: دعوة ماكرون لعدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.. موقف استعماري

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دعوة الرئيس الفرنسي إلى عدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، حتى بعد الانتصار على الإرهاب، تشبه الموقف الاستعماري.

وقال لافروف: "سمعت بأن الرئيس الفرنسي ماكرون دعا الولايات المتحدة إلى عدم سحب قواتها من سوريا، حتى بعد القضاء على آخر إرهابي أو طرده من أراضي هذه البلاد".

وأضاف: "لقد صرح الزعيم الفرنسي بضرورية البقاء في هذه البلاد على أساس دائم وبناء سوريا الجديدة. هذا هو موقف استعماري".

وأكد الوزير الروسي أن موسكو ستستفسر من الشركاء الفرنسيين عما قصده الرئيس الفرنسي.