جنيفير لوبيز في قائمة الـ100 شخص المؤثرين عالمياً

جهينة نيوز

تضمنت قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم، لصحيفة "تايم" الأمريكية، اسم المطربة الشهيرة "جينيفر لوبيز" 48 عاما، كما احتلت صورتها غلاف العدد للصحيفة الشهيرة.

ونقل تقرير نشره موقع "ديلي ميل" اليوم الاثنين، تصريح المطربة الأمريكية التي تحدثت عن إصرارها، الذي جعلها واحدة من أشهر نساء العالم، قائلة: "لا أسمح لأحد أن يقيد حريتي أبدا، ولا أترك الخيار لأحد ليضعني داخل الصندوق، لكن هناك أوقات أخشى بها السقوط على وجهي".

وأضافت: "ربما بعض الناس لم يدركوا ما كنت أفعله طوال العشر سنوات الماضية، وفوجئ الكثيرون بنجاحي".