الرئيس الأسد لأنصاري: سنواصل الحرب على الإرهاب حتى استعادة كامل الأراضي السورية

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

واكد أنصاري خلال اللقاء أن الدافع الحقيقي وراء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية و بريطانيا و فرنسا على سورية هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة على الإرهابيين، وخوف تلك الدول من استمرار هذه الانتصارات بنفس الوتيرة وامتدادها إلى مناطق جديدة..

من جانبه أوضح الرئيس الأسد أن تلك الدول ومعها مجموعة من أدواتها من دول المنطقة كانت تدعم الإرهابيين منذ اليوم الأول للحرب على سورية، وعدوانها المباشر مؤخرا لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب التي ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.