سما المصري تطلب الزواج من محمد صلاح على طريقتها

الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 18:55 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

سما المصري تطلب الزواج من محمد صلاح على طريقتها

جهينة نيوز

علقت الْفَنّـــانَة سما المصري، عبر صفحتها على انستغرام، على خبر فوز اللاعب محمد صلاح بجائزة اهم لاعب في الــــدوري الانجليزي على طريقتها حيث نشرت صورة له وكتبت تعليقا عليها: “مبروك يامووو….مش هتيجي نتجوز"

وكان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول قد دخل التاريخ مساء امس بعد اختياره أهم اللاعب المشهور في الموسم خــلال إحتفال رابطة اللاعبين المحترفين، ونجح في اقتناص الجائزة ليكون أول اللاعب المشهور مصري يحصدها بعد المستوى الاستثنائي الذي يقدمه الفرعون مع ليفربول؛ حيث نجح في تسجيل 41 هدفا في موسمه الأول حتى الآن.


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