دراسة: 5 % فقط من البشر يتنفسون هواء نقي ؟!

جهينة نيوز:

ذكر أحدث تقرير لمبادرة "State of Global Air" الأمريكية أن حوالي 95 % من سكان الأرض معرضون للهواء الملوث.

ويعد التلوث أحد أهم المخاوف في معظم المدن المتقدمة في جميع أنحاء العالم، ويعرف الهواء الملوث بأنه الهواء الذي يحتوي على ملوثات جسيمات دقيقة عند مستوى يفوق إرشادات جودة الهواء العالمية، بحسب موقع "interestingengineering" الأمريكي.

ويؤثر تلوث الهواء أكثر على المجتمعات الفقيرة، كما تتأثر صحة الناس سلبا بسبب الزيادة في التلوث العالمي، إذ يسبب تلوث الهواء خسائر كبيرة في حياة البشر.

وتفيد الدراسة التي أجراها معهد الصحة الدولي (HEIC) في الولايات المتحدة أن الفجوة بين أقل البلدان تلوثا والأكثر تلوثا تتزايد كل عام.

وكما تأتي كل من كندا وأستراليا وفنلندا والسويد وأيسلندا قائمة البلدان الأدنى في تلوث الهواء، في حين جاءت الصين في أعلى قائدة الدول الأكثر تلوثاً، حيث أن 5 % فقط من سكان العالم قادرين على تنفس هواء جيد، يعتبر ذلك مؤشراً خطراً ويهدد حياة الناس.