وفاة أحد المشاركين في ماراثون لندن بعد نقله للمشفى

جهينة نيوز:

أعلن منظمو ماراثون لندن يوم الاثنين وفاة الشاب مات كامبل الذي سقط على الأرض أثناء مشاركته في الماراثون عقب 36.21 كيلومتر من بداية السباق وتم علاجه بواسطة الأطباء قبل نقله للمستشفى.

وكان كامبل، البالغ من العمر 29 عاماً أكمل ماراثون مانشستر هذا الشهر خلال أقل من ثلاث ساعات، وشارك في ماراثون لندن إحياء لذكرى والده مارتن الذي توفي قبل عامين.

وأضاف المنظمون في بيان ”يود جميع المنتمين لمؤسسة ماراثون لندن التعبير عن خالص تعازيهم لعائلة مات وأصدقائه“.

وتابع ”السبب الرئيسي للوفاة سيتم تحديده من خلال فحص طبي سيجري لاحقا“.