اتحاد الكرة الإفريقي يكافئ الفرق الإفريقية المشاركة في المونديال العالمي

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاثنين، أنه سيساهم في استعداد منتخبات "القارة السمراء" الخمسة المشاركة في مونديال روسيا 2018، بمبلغ 500 ألف دولار، لكل منها.

وقال رئيس الاتحاد أحمد أحمد: "على المستوى الكروي، كل اتحاد يساعد منتخب بلاده ونحن أيضا وراءهم".

وأضاف رئيس الكاف قوله "إننا نقدم مساهمتنا في الإعداد بمبلغ بسيط ولكن هذه هي إمكانياتنا (..) ساهمنا بنحو 500 الف دولار لكل منتخب"، أي لمصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس.

وردا على سؤال بشأن فرصة منتخب أفريقي في التتويج باللقب العالمي من عدمه، قال أحمد: "إنها أمنية وصلاة كل مواطن أفريقي. وبعد ذلك، فإن تحقيقها سيكون على أرضية الملعب".