تدمير 4 مقرات لارهابيي جبهة النصرة ومقتل العديد منهم في ريف حماة الجنوبي

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على مقرات وتجمعات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الجنوبي.

ووجه سلاح المدفعية في الجيش رمايات مركزة على مقرات رئيسية لإرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في قرى عيدون والسطحيات والعامرية بالريف الجنوبي ما أسفر عن تدمير 4 مقار ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.

كما خاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على محور قرية الحمرات بريف حماة الجنوبي ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم هشام العلي الملقب “بو المعتصم بالله”.

وتنتشر في بعض قرى ريف حماة الجنوبي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" تحاصر المدنيين وتستولي على أرزاقهم وممتلكاتهم إضافة إلى قيامها باستهداف القرى الآمنة المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون.