رئاسة الجمهورية تنوه: اي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه الرئيس بشار الاسد سينشر أولاً على الحسابات الرسمية للرئاسة ووسائل الإعلام الرسمية

جهينة نيوز

اكدت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية ان بعض المواقع الالكترونية والصحف المفلسة تناقلت خلال الأيام الماضية أخباراً وأحاديث ملفقة على لسان السيد الرئيس بشار الأسد.

واشارت الى أن الرئيس الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخرا ونعيد التأكيد على أن أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه سيادته مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولا على الحسابات الرسمية للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام السورية الرسمية.

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية