كارول سماحة: متحمسة للتمثيل.. وحققت حلمي بالغناء على أولمبيا

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها الكبيرة بالوقوف على مسرح الأولمبيا في فرنسا، حيث اعتبرت ان الموضوع كان حلماً بالنسبة لها وتحقق.

وعن التمثيل قالت سماحة في مقابلة مع برنامج "مزنوق فين" الذي يقدمه صبري زكي عبر أثير إذاعة إينرجي: "أنا مقلة في التمثيل، لأن حتى نجوم التمثيل الكبار قد لا يوفقون في الظهور كل عام، وكذلك عدد المسلسلات التي تنتج كل عام قل للغاية"، مبدية حماسها الشديد للعودة للتمثيل.

وفي ما يتعلق بأغنيتها الجديدة "انسى همومك" قالت سماحة: "انسى همومك أغنية بها فرح ودعوة لحب الحياة وكتبتها من قلبي لأن كنت حاسة الناس كلها عايشة في همومها"، وكشفت أنها تعمل على أغنيتين باللهجة المصرية وستطلق واحدة منهما بوقت قريب.