الوحدة يلتقي ظفار العماني والجيش يواجه الزوراء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي

جهينة نيوز

يلتقي فريق الوحدة مع ظفار العماني اليوم عند الساعة السابعة مساء في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مدينة صلالة العمانية.

وقال مدرب الفريق رأفت محمد “رغم خروجنا رسميا من البطولة إلا أننا نأمل في الفوز وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح وهذا واجب وحق لنا ونحن نعمل على الفريق وتجهيزه ليكون موفقا بشكل مستمر في منافسات كأس الجمهورية إلى جانب الدوري المحلي ويجب على الفريق أن يعود منافسا في المسابقات الآسيوية كما كان سابقا”.

وأضاف “خروجنا من الدور الأول كان بسبب بعض الأخطاء لكننا سنتجاوزها ونعمل على تذليلها وهذا يكون بتضافر جهود الجميع”.

وتضم تشكيلة الفريق كلا من اللاعبين رضوان الأزهر وخالد إبراهيم وعلي دياب وأحمد كلاسي ومؤيد الخولي وعلي رمال وشعيب العلي وبرهان صهيوني وسليمان سليمان وأحمد أسعد ومحمد الحسن وأنس بوطة وعبد الهادي شلحة وأحمد قدور وباسل مصطفى وصلاح شحرور وسمير بلال ورجا رافع بإشراف المدرب رأفت محمد و مساعده محمد شبرق ومدرب الحراس صفوان الحسين.

ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات مقابل 7 نقاط للأنصار و 5 نقاط لكل من الوحدة وظفار.

وكان الوحدة تعادل مع الفيصلي في الجولة الأولى 2-2 وتعادل في الثانية مع ظفار سلباً وفاز في الثالثة على الأنصار 2-1 وخسر في الرابعة أمام الأنصار صفر-1 وخسر في الجولة الخامسة أمام الفيصلي 1-2.

وفي السياق نفسه يلتقي فريق الجيش مع الزوراء العراقي غدا عند الساعة السابعة إلا ربعا ضمن منافسات المجموعة الثانية على استاد البحرين الدولي.

وأوضح مدرب الفريق حسين عفش أنه رغم الآمال الضئيلة لبلوغ الدور الثاني من هذه المسابقة إلا أن اللاعبين مصممون على تحقيق نتيجة جيدة في المباراة تعيد الثقة لهم ولا سيما بعد التعادل المخيب أمام فريق الحرفيين في الدوري الممتاز الذي ننافس للحصول على لقبه.

وتتألف بعثة الفريق من العميد محسن عباس رئيساً والمقدم أيهم الباشا مديراً للفريق وأشرف الأيتوني منسقا إعلامياً وحسين عفش مدرباً وأنس صابوني مساعدا للمدرب وأحمد النايف مدربا للحراس ويوسف مرقا مدربا للياقة البدنية وأصلان كنجو إدارياً ومنصور الشحاف معالجا وعلاء منصور مسؤولا للتجهيزات وجان قوزما مرافقا إعلاميا إضافة للاعبين أحمد مدنية وشاهر الشاكر وعز الدين عوض وحسين شعيب وسعد أحمد وحسام بوادقجي وعبد الملك عنيزان وورد السلامة ورضوان قلعجي وبهاء قاروط ومؤمن ناجي ومحمد العنز وعبد الرحمن بركات ومحمد شريفة وعبد اللطيف سلقيني وأحمد الأشقر ويوسف الحموي وفارس أرناؤوط.

ويتصدر العهد اللبناني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات بفارق الأهداف أمام الزوراء العراقي مقابل 6 نقاط للجيش ونقطة للمنامة البحريني.

وكان الجيش تعادل في الجولتين الأولى والثانية سلبا مع المنامة والزوراء وتعادل في الثالثة مع العهد 1/1 وخسر في الرابعة أمام العهد 4/1 وفاز

في الخامسة على المنامة 1/صفر.

ويتأهل إلى دور قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.