في ختام دورة برامج التقدير السنوية شركة MTN تُكرم موظفيها المتميزين في حفل كبير بدمشق

جهينة نيوز:

: أَعلنت شركة MTN عن تنظيمها حَفلها السنوي للتقدير، وذلك يوم الأربعاء 18 نيسان الجاري في فندق الشيراتون في دمشق، بِحضور المُدير العام التَنفيذي ومُدراء الإدارات والدوائر، وعدد من الموظفين المتميزين مِن كَافة المُحافظات السورية. ويأتي هذا الحفل في سياق سعي الشركة لتَوفير بيئة عَمل تَتسم بالإيجابية والراحة، وبالتالي العمل وفق سياسة تركز على تقدير الموظفين المتميزين، من خلال سلسلة من برامج التقدير التي تشمل كافة فئات الموظفين، وذلك لإيمانها المُطلق بأهمية تقديرهم باعتبارهم عَصب الشركة في تحقيق أَهداف الشركة الاستراتيجية.

وفي بداية الحفل، تحدث السيد أحمد رمضان، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، معرباً عن تَقدير الشركة الكبير لِجهود جَميع المُوظفين، والتَأكيد على أهمية روح المُبادرة والإبداع وطَرح الحُلول الفعّالة التي من شَأنها تَطوير الشركة والمُوظفين على حَدٍ سَواء باعتبارهم شُركاء النَجاح الأَساسيين.

وأضاف رمضان: "إن تبني الشركة لبرامج متخصصة بالتقدير، هو دليل على إيماننا بأهمية هذه البرامج في تسليط الضوء على الموظفين المتميزين، فهم يشكلون نموذجاً رائعاً لنا جميعاً، وهم عماد النجاح الذي تحققه الشركة على كافة المستويات".

وضِمن أَجواء احتفالية، تم الإعلان عَن أَسماء المُوظفين المميزين أفراداً ومَجموعات، والذين تم اختيارهم بِناءً على مَعايير تضمنت الالتزام والتَطوير الذاتي والمُبادرة والإبداع والقيادة، كما تَم تَوزيع مَجموعة مِن الجَوائز النَقدية والعَينية تَعبيراً عَن تَقدير الشركة لإخلاصهم وحُبهم لِلعمل.

وقد توزعت الجوائز وفق ما يلي:

فريق العمل المتميز لعام 2017– المركز الأول: الزملاء فادي الطويل، ومحمد حمشو، وراما القوزي، ومحمد عماد العلبي، ومحمد كنان مسوتي، وعبد القادر برغل، وياسين الحلبي، ومعتز دلّة.

فريق العمل المتميز لعام 2017– المركز الثاني: الزملاء هبة عبيد، وعبد الرحمن عبد ربه، وإيناس درويش، ومحمد الرز، ورباب الأشهب، وإبراهيم شرف، ورائد السبيني، وديمة قصار.

فريق العمل المتميز لعام 2017– المركز الثالث: الزملاء أسامه مصطفى، ومهند عياش، وأحمد سجيع، وسامر عبد الرحيم، ورشا جريعه، وعاطف لايقة، ومحمد قزموز، وآلاء الحميِّر.

الموظف المتميز لعام 2017: الزميل ماجد موسى

المتعلم الأفضل لعام 2017: الزملاء بشير عرقسوسي، وماجد موسى، وعبدو عاجي.

تَرك الحَفل إنطَباعاً إيجابياً لِكُل مَن حَضره، حيث عَبر الموظفون عَن سَعادتهم بالانتماء لشركة تهتم بهم وتُقدر الجُهود التي يُقدمونها، كما تَستمع لاقتراحاتهم البَنّاءة وتَعمل عَلى تَطبيقها على أَرض الواقع، لما فيه مصلحة الشركة وتطوير العمل.

انتهى

حول MTN سوريا

هي شركة رائدة في توفير خدمات ومنتجات الهاتف الجوال والإنترنت، والتي تمنح التغطية الخلوية وحلول الأعمال العصرية بكافة أنحاء سورية. تم إطلاق MTN سوريا في عام 2001، حيث كانت البداية لمرحلة جديدة للاتصالات في سورية. تقدم MTN خدمات الهاتف الجوال المتطورة والإنترنت السريع الثابت والمتنقل، فضلاً عن برنامج للمسؤولية الاجتماعية يهدف لدعم الشباب السوري. MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية، والتي تم إنشائها في عام 1994، وتضم مجموعة من الشركات في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بـ:

المكتب الصحفي - دائرة العلاقات العامة

شركة MTN سوريا

موبايل: +963 944222222

هاتف: 9494 11 963+

فاكس: 6630250 11 963+

البريد الإلكتروني: pressoffice@mtn.com.sy