لافروف: روسيا والصين تؤيدان إجراء تحقيق مستقل لهجوم دوما المزعوم دون ضغوط على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ اي، أن روسيا والصين تقييمان الهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا سلبيا.

وصرح لافروف : "قيم الجانبان الهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الأراضي السورية سلبيا. إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار لافروف إلى أن الجانبين أيدا إجراء تحقيق شامل وموضوعي دون ضغوط خارجية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للهجوم المزعوم على مدينة دوما.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.