تنظيم "داعش" يهدد باستهداف مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية

جهينة نيوز

قال تنظيم "داعش" إنه سيهاجم مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وإن أي مشارك في الانتخابات سيعتبر ”كافرا“.

واتهم أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم في رسالة صوتية تم بثها في وقت متأخر مساء يوم امس الأحد الحكومة العراقية بأنها وكيل لإيران وحذر من أنه سيجري استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت في الانتخابات المقررة في 12 مايو أيار.

وقال ”إن مراكز الانتخاب هدف لنا فابتعدوا عنها والقرب منها“.

وكان مسؤولون عراقيين قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة مشددة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في ديسمبر كانون الأول على تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014 ولكن المتشددين عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات في أعقاب انهيار دولة الخلافة التي أعلنوها.