خريطة تظهر اماكن سيطرة "داعش" والمجموعات الارهابية المسلحة في الغوطة الغربية جنوب دمشق

الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 11:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

خريطة تظهر اماكن سيطرة

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