الذهب بأدنى مستوى له في أسبوعين

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تعاملات انحصرت في نطاق ضيق يوم الاثنين في حين ارتفع الدولار بفضل عائدات سندات الخزانة الأمريكية بينما انحسرت التوترات السياسية العالمية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 1334.11 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من أبريل نيسان عند 1331.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل الذهب 0.2 بالمئة إلى 1336.30 دولار للأوقية.

وقال محللون في ايه.إن.زد في مذكرة ”نزلت أسعار الذهب لمستوياتها قبل أسبوع تقريبا مع انحسار التوترات السياسية وقوة الدولار الأمريكي“.

وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين نحو 0.5 بالمئة إلى 926.70 دولار للأوقية والبلاديوم 0.1 بالمئة إلي 1031.22 دولار للأوقية.