وضعية تظهر مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق بعد الانتهاء من إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" ودخول وحدات الجيش إليها

الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 11:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق بعد الانتهاء من إخراج إرهابيي

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