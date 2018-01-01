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وضعية تظهر مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق بعد الانتهاء من إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" ودخول وحدات الجيش إليها
الإثنين, 23 نيسان 2018 الساعة 11:20 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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