انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة عدد منصات النفط الأمريكية

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين بسبب زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشير إلى زيادة الإنتاج في المستقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" سجلت 73.91 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض 0.2 في المئة، عن التسوية السابقة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، بنسبة 0.3 في المئة، لتسجل 68.22 دولار سعر برميل النفط.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، أن شركات الحفر أضافت 5 حفارات نفطية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل / نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس / آذار 2015.

لكن قوة الطلب في آسيا تدعم سوق النفط بشكل جيد، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن سعر خام برنت مرتفع بنسبة 20 في المئة عن أدنى مستوى سجله في فبراير / شباط الماضي.