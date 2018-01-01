قطر تنفي اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة مدنية إماراتية

جهينة نيوز

نفت قطر اليوم الاثنين اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة إماراتية مدنية امس الأحد وقالت إن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في هذا الوقت. وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية.

وكانت الإمارات قالت إن مقاتلات قطرية اقتربت بشكل خطير من طائرة تقل 86 راكبا كانت في طريقها إلى البحرين مما أرغم الطيار على القيام بمناورات سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

ونقلت الوكالة عن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية قولها إن طائراتها العسكرية ”كانت محلقة باتجاه شمال شرقي دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفي خط سير مقارب لخط سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإماراتية“.

وأضافت ”دولة الإمارات العربية المتحدة ما فتئت مع الأسف الشديد تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي والبيان الأخير هو خيل دليل على ذلك“.

ويتبادل الجانبان الاتهامات في وقائع تتعلق باعتراض طائرات في الجو منذ أن فرضت أبوظبي وقوى أخرى عقوبات دبلوماسية وتجارية وحظر سفر على قطر في يونيو حزيران الماضي.

وتتهم الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر بدعم إيران وإسلاميين متطرفين وهي مزاعم تنفيها قطر متهمة الدول الأربع بمحاولة الحد من سيادتها والتدخل في سياستها الخارجية.