ضربات مركزة على مراكز قيادات الإرهابيين في الحجر الأسود وخسائر كبيرة في العتاد والأفراد

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادات الإرهابيين في الحجر الأسود وتحصيناتهم وخطوط تحركاتهم واوقعت خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.

وحققت الوحدات البرية تقدما من عدة محاور بإسناد من سلاح الجو.

وأسفرت عمليات الجيش أمس عن تدمير العديد من تحصينات وتجمعات ومستودعات ذخيرة للإرهابيين بحي الحجر الأسود.

وكان الجيش أعطى أفراد التنظيمات الإرهابية أكثر من فرصة لتسليم أنفسهم وتسوية أوضاع الراغبين منهم وإخراج الباقين من المنطقة إلا أن الخلافات بين الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود عرقلت جميع الاتفاقات التي كانت مطروحة سابقا.

سانا