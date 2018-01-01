ابن سلمان يصرح بعد أحداث إطلاق النار بالقرب من القصر الملكي!

جهينة نيوز

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان امس الأحد برقية إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، عقب أحداث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي السعودي.

ووجه محمد بن سلمان، برقية شكر إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بحسب"وكالة الانباء السعودية" واس.

وأشارت برقية بن سلمان عن انخفاض جرائم القتل العمد، وانخفاض جرائم السطو المسلح، بحسب البيان.

وتأتي رسالة محمد بن سلمان، عقب ليلة مضطربة عاشتها الرياض، مساء يوم السبت، عقب سماع شهود عيان دوي اطلاق نار بالقرب من منطقة "الخزامي" في العاصمة بالقرب من القصر الملكي.

وأعلنت شرطة الرياض أنها أسقطت طائرة بدون طيار "درون" كانت تطير في منطقة محظورة بالقرب من القصر، وبصورة غير مصرح لها، ما اضطر أجهزة الأمن للتعامل معها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر إطلاق نار في محيط قصر الملك سلمان بحي الخزامى شمالي غرب العاصمة السعودية الرياض، وقال ناشطون إن الملك سلمان نقل إلى ملجأ امن في ‘‘قاعدة جوية’’.

وقال مسؤول سعودي لرويترز إن الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة.

ورجح مراقبون ان العملية ناجمة عن محاولة انقلاب نفذها ضباط موالون لولي العهد السابق محمد بن نايف، مشيرين إلى مشاركة أفراد من “آل الشيخ” المتطرفين دينيا بسبب نقض ولي العهد الحالي محمد بن سلمان لاتفاقه الديني معهم.