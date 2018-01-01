20 قتيلاً و 40 جريحاً في حصيلة غير نهائية للعدوان السعودي على حفل زفاف باليمن

جهينة نيوز

قتل 20 شخصا وجرح 40 اخرين في حصيلة غير نهائية لجريمة "تحالف السعودي" على حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال المصدر بالمحافظة في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام يمنية، إن "طيران العدوان الغاشم استهدف بغارتين حفل زفاف في منطقة الراقة في بني قيس"، مشددا على وجود "أنباء عن سقوط شهداء وجرحى".

وبين المصدر أن الحصيلة للهجوم بلغت حتى الان 20 شهيدا و40 جريحا، فيما أعلن المشفى الجمهوري بمحافظة حجة حالة الطوارئ على خلفية الضربات، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن العدوان على اليمن أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما يعاني أكثر من 22 مليون مواطن في البلاد من الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري وصف الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، الوضع في هذا البلد، الذي يعد الأفقر في شبه الجزيرة العربية ويمر بأزمة غذائية وصحية كبرى، بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".