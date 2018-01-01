حادث سير في كوريا الشمالية يودي بحياة أكثر من 30 شخصاً بينهم سياح صينيون

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الصينية إن "حادث سير خطير" وقع اليوم في كوريا الشمالية أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن الصين أُبلغت مساء الأحد بالحادث، موضحة أن السفارة الصينية في بيونغ يانغ أرسلت موظفين إلى المكان.

وقال التلفزيون الحكومي الصيني، في تغريدة على "تويتر" إن: "أكثر من 30 شخصا قُتلوا عندما سقطت حافلة سياح من جسر في كوريا الشمالية". وتم حذف هذه التغريدة في وقت لاحق.

ومعظم السياح الذين يزورون كوريا الشمالية يأتون من الصين التي تتقاسم مع هذا البلد حدودا برية طويلة وتسير رحلات نظامية إلى بيونغ يانغ.

ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف سنويا، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية.

المصدر: أ ف ب