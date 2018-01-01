اكثر من 20 مليار ليرة تكلفة إيصال الكهرباء لدير الزور… خربوطلي: المدينة ستستقبل رمضان مع الكهرباء

جهينة نيوز

توقع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي وصول التيار الكهربائي إلى دير الزور قبل بداية شهر رمضان المبارك، واعداً أهالي دير الزور بصيف مريح كهربائياً.

وكشف خربوطلي لصحيفة «الوطن» أن تكلفة إيصال التيار الكهربائي إلى دير الزور تتعدى الـ20 مليار ليرة وقد تصل إلى 30 ملياراً.

وقال وزير الكهرباء: إن كل ورشات وزارة الكهرباء وأطقمها الفنية تعمل الآن في دير الزور مبيناً أن الوزارة تضع إستراتيجية تنفذها بخطا ثابتة ومتوازنة، مضيفاً: صحيح أنها تتأخر في بعض الأحيان لظروف خارجه عن السيطرة ولكن الأكيد أنها تسير على السكة الصحيحة وهو ما حصل في حلب ويحصل في دير الزور.

وأوضح خربوطلي أن العمل لإيصال التيار الكهربائي إلى دير الزور يتم عبر محورين الأول عبر إعادة تأهيل خط الـ400 كيلو فولت الممتد من محطة توليد جندر في حمص مروراً بتدمر فمحطة التيم في دير الزور وذلك بطول 328 كم، مؤكداً إنجاز أكثر من 70 بالمئة من أعماله.

وبيّن خربوطلي أن المحور الثاني يتم عبر العمل لإعادة تأهيل مجموعات التوليد في محطة التيم باستطاعة 30 ميغا واط، لافتاً إلى أن ذلك يتيح مصدرين للتغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور مصدر من محطة التيم في دير الزور والمصدر الآخر من محطة جندر في حمص.

وأشار خربوطلي إلى إرسال أول من أمس محطة تحويل 230 كيلو فولت مع تجهيزاتها ومتمماتها كافة، لإيصال التيار الكهربائي إلى دير الزور، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تركيبها لتحويل التيار الكهربائي من خط الـ 400 كيلو فولت إلى خط 66 كيلوفولت، كاشفاً عن أن قيمة هذه المحطة يصل إلى 5 مليارات ليرة سورية.

وأكد خربوطلي الانتهاء من محطة تحويل الطلائع باستطاعة 60 ميغا واط إضافة إلى الانتهاء من خط التوتر 66 الواصل بين محطتي التيم والطلائع بطول 9 كم.

وأوضح أن إيصال التيار الكهربائي يترافق مع العمل على تأهيل البنى التحتية في دير الزور وخصوصا شبكات المتوسط والمنخفض مبيناً أن إنجاز مراكز التحويل في داخل دير الزور مرتبط بوجود الأهالي فليس هناك حاجة تستدعي تأهيل مراكز تحويل في مناطق لا يوجد فيها أهالي.

وأكد وزير الكهرباء وجود تنسيق عالي المستوى مع محافظ دير الزور من جهة العمل على إيصال التيار الكهربائي إلى الأحياء المأهولة والمؤسسات الحكومية والمشافي والمراكز الصحية وغيرها وذلك للمساعدة على عودة الحياة الطبيعية لمدينة دير الزور.

وبيّن خربوطلي أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من إيصال التيار الكهربائي إلى دير الزور تبدأ المرحلة الثانية لإيصال التيار الكهربائي إلى الريفين الشرقي والغربي لمحافظة دير الزور وهي جزء من العمل الداخلي ضمن المحافظة.