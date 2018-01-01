صراع قمة "الكالتشيو" بين نابولي و يوفينتوس

جهينة نيوز:

حقق فريق نابولي، اليوم الأحد، فوزًا على مضيفه يوفينتوس بهدف دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

و جاء هدف نابولي في الدقيقة 90 عبر السنغالي كاليدو كوليبالي

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت

ويعد فوز اليوم هو الأول لنابولي على ملعب يوفينتوس منذ 9 أعوام، وتحديدًا منذ عام 2009 عندما فاز وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 84 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفينتوس المتصدر لتشتعل المنافسة بينهما على لقب الموسم الحالي.