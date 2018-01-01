أبراج يوم الأثنين 2018/4/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٣/ ٤: عنفواني وطيب القلب كريم وسخي وسريع الغضب أحيانا، يُستفز في خطواته وعمله، يلتزم بعمله ويتفق بالحب والعمل، يحب الكلام الجميل واجمل هدية له سماع الكلام الجميل، يعشق الفرح والرفاهية يحب الاجواء السعيدة، يكسب حبه ومودته من الاخرين، بحاجة الى انسان بمستواه، يتدفق حيوية ونشاط وصاحب ارادة قوية، سنة فيها ما يحلو لك من الاعمال ، متفوق بسفر، انتبه من الحسد والعين، اختيار لشركاء جدد، تستخد اسلوب ديبلوماسي بكلامك مع رؤسائك وشركائك في العمل المتراكم، بيت جديد وعتبة جديدة، خكوات نجاح جديدة، توافق وانسجام مع الاخرين، اوراق قانونية، تكون اجتماعي وحنون، انابه من التقصير، خطوات ايجابية على صعيد عائلي وعاطفي، سفريات وعروض لدول خارجية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: قوة حس لليوم الثاني يقف لجانبك الحظ وتسير امورك على الصعيد العملي والعاطفي او يصعب عليك تفسير الاشارات الإيجابية، تشكل حوافز وتدفع بامورك للامام، القمر بالاسد تتقدم على المنافسين تتمسك بمصالحك، تهتم باولاد او حفلة فنية او سهرة، تشعر بالرضا في سهرة مع الاصدقاء او لقاء فني، حظ وصوت مسموع لك

الثور: تتواجه مع أحد افراد العائلة او الجيران وتفقد صبرك والسيطرة، الانتقاد كثير حولك احتمال تنزعج من انتقاد شخص لك كن حذرا لا ترد على الانتقادات، تجنب التعامل بالعقارات كبيع وشراء، لا تلزم نفسك بعقد عقاري، تبحث عن قصص جديدة تطل فيها تدور الدواليب باتجاهك، تسويات اذا كنت هادئ ويوم للتصليحات والاعطال، خبر يخص العائلة تنشغل به، التفاؤل حليف النجاح

الجوزاء: تزداد اتصالاتك وتحركاتك وتعرف كيف تحقق اهدافك بالعمل، بإمكانك الابتعاد عن القوقعة والانطواء على ذاتك، حاول التعرف على اشخاص قادرين على مساعدتك ولا تتردد في بناء علاقات تعود عليك بالنفع، تنقل قصير سفرة قصيرة، انتبه في الاماكن المزدحمة وكن حذرا من السرعة في الطرقات، اخوة اخوات او جيران او تعامل مع محيطك المقرب، صاحب الحق سلطان

السرطان: تنشغل بامور مالية تتعرض لضغوطات تشعر بالارباك، تحتار في اختيار حلول تساهم في تحسين معطياتك، ابحث عن الشيء الذي يرفع معنوياتك ويدفعك للامام، دخل ومصروف ومساعدة معنوية، هدية او مكسب، لا تشتر الحاجيات غير الضرورية وانتبه من الامراض، تعصيب بسبب الصرف الزائد

الأسد: القمر ببرجك توقع حصول تغيير إيجابي والتفاؤل حليفك، تضع اوراقك واقلامك على الطاولة وتشعر بالقوة، ثقتك بكلامك كبيرة لكن الورق أضمن، النجاح حليفك، تعود لنشاطك العادي، فكرك باوج حيويته، تالقك بميدان عملك، دخل إضافي في طريقه إليك

العذراء: ينال منك التعب النفسي والجسدي وتخوض تجربة صعبة، يضغط عليك، تاخذ قسط كافي من الراحة والوسائل التي تساعدك على استرجاع عافيتك، تتابع هواية محببة تخفف من الضغط، الارض المنخفضة تشرب ماؤها وماء غيرها، تعيش بدائرة الامان والحب، كن صاحب نفس طويل وعميق حتى يصل القمر لبرجك نميمة ومعاتبات لك

الميزان: طيب القلب تعشق هذا النهار لان القمر يعطيك الحنان والعاطفة والرومنسية، الاجواء صاخبة فيها بعض المناسبات والاعياد او سهرات ولقاءات، مناسبة للالتقاء بصداقة قديمة او التعرف على وجه جديد، لا تتعصب وتزيد الطين بلة لان وجهة نظرك بمكانها وبإمكانك ان تطلب امنية، كن حذرا من الخيانة والاصطياد في المياه العكرة، يوم جيد لبناء حياتك

العقرب: تمر بأزمة تعب ومظاهر فيها تحرك قد تسبب لك التوتر مطلوب منك التخطيط وحسن المبادرة، تتعامل محيطك وتتعرض للتحدي، مطلوب منك التريث وعمل بجدية وحكمة، غرباء ومسؤولين وسلطة عائلة، اعط نفسك بضعة وقت لتأخذ نفس طويل، قراراتك كثيرة لكن انتظر حتى ينقشع الغبار

القوس: قراراتك ناضجة وحكيمة تعبر عن ميولك الانسانية، تساعد احد من معارفك، تعاني من مأزق، تأخذ دفع إيجابي كبير بتوسيع دائرة معارفك، تشعر بالتمتع بالحياة، احتمال تسعد بشخص عائد من سفر، تحتاج للصبر والرعاية، اثبت وجهة نظرك احتمال تحكي باوراق بقانون وامور ادارية، تسمع جواب يرضيك من مكان بعيد

الجدي: متابعة خطك السلوكي الإيجابي، لان وتيرة نشاطك غير منتظمة فيها فواتير واستحقاقات وميراث وقصة تعويض، تطالب بحقوق لاحد من محيطك، تتجنب النفقات الزائدة وتراكم الفواتير المستحقة، يطلب منك مساعدة او تعمل تشاور ونصائح، حاول ان تسلي نفسك بإمكانك ان تصالح، للبعض مرافقة مريض وانتبه لصحتك

الدلو: ينتابك رغبة بالتقرب من الشركاء وتحسين العلاقة معهم، الحكمة تقتضي باجراء تشاور وايجاد حلول ويتم العمل في جو من الانسجام والاتفاق لا تنسى الحذر عند استعمال الامور، عرقلة في الشراكة او معاكسات او نوع من الضغط، كن متوازن حاول مد الجسور بينك وبين الاخرين، تركيزك على الشراكة عمل او حكمة او عاطفة

الحوت: عمل كثير الحياة يوم لك ويوم عليك، اوضاعك الصحية تشهد بعض التراجع بسبب الضغط الذي تعيشه لا تقلق، يصعب عليك ضبط الاعصاب، بوجود الاصدقاء بإمكانك طلب مساعدة وايصال وجهة نظرك، تحسن نهارك بالركض، عمل كثير وسلطتك ضعيفة، نهارك جيد للعمل