الامم المتحدة تحذر من حرب نووية

الأحد, 22 نيسان 2018 الساعة 21:41 | سياسة, عالمي

الامم المتحدة تحذر من حرب نووية

جهينة نيوز

قلل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، من إمكانية التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" في الفترة المقبلة.

وأشار غوتيريش، في ندوة تثقيفية ألقاها في جامعة "أوبسالا" السويدية، إلى أن العالم يشهد ولادة حرب باردة جديدة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد أمل في مفاوضات جدية بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين على المدى القصير".

وحذر غوتيريش من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن،"العالم يشهد ميلاد جديد للحرب الباردة ولابد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية".


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