قاعدة حميميم تلوح بعمليات عسكرية سورية ضد قوات الاحتلال الامريكي في سورية

الأحد, 22 نيسان 2018 الساعة 20:12 | سياسة, عالمي

قاعدة حميميم تلوح بعمليات عسكرية سورية ضد قوات الاحتلال الامريكي في سورية

جهينة نيوز

في تصريح غير مسبوق من قاعدة حميميم قال الناطق بإسم القوات الروسية في سورية اليكساندر ايفانوف ان عدم وجود عمليات عسكرية ضد القوات الغربية في سورية لا يعني القبول بوجودها.

و قال إيفانوف في تصريح نشرته قناة حميميم " انعدام العمليات العسكرية السورية ضد القوات البرية الغربية في البلاد لا يعتبر قبولا بتواجدها الدائم في المنطقة، ولن تكون هنالك حلول غير المواجهة العسكرية في حال استمرت واشنطن بالتغاضي عن ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية."

و يأتي هذا التصريح في ظل حديث عن تدخل لما يسمى الناتو العربي مكان قوات الاحتلال الامريكية في سورية كتلويح بأن سورية ستحارب القوات الامريكية او من قد يحل مكانها.


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