فيفي عبدو تعود للرقص في المهرجانات وتعتذر عن الحفلة الاولى

جهينة نيوز:

قررت الفنانة فيفي عبده العودة للرقص الشرقي من خلال" مهرجان الصاجات"من جديد في حفل أعلنت عنه مؤخراً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وقد حصلت عبدو على أجر بسيط لكنها اشترطت أن تكون دعاية الحفل بالشكل الذي يليق بعودتها. وقد صمم بوستر يحمل صورتها بحجم كبير مع بيانات الحفل وهو الإعلان الذي نشرته فيفي عبر حسابها على انستقرام.

وقد تعرضت لحادث سقوط أمس على قدمها أثناء تصوير " فوتو سيشن " استعدادا لبرنامجها الجديد على مما جعل الرقص عليها صعباً اليوم في افتتاح المهرجان مما اضطرها للاعتذار عنه فقط لليوم

واشارت في تصاريح صحفية الى انها ستحضر المهرجان وأنه قائم في موعده وجميع الراقصات من كل الدول سيكن حاضرات مع لجنة التحكيم، ولكن فقط مشاركتها اليوم بالرقص سوف تؤجلها لموعد آخر .

يذكر أن الفنانة ​فيفي عبده​ كانت آخر مرة رقصت فيها على خشبة المسرح من خلال مسرحيتها "حارة العوالم".